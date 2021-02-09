ΒΙΝΤΕΟ το 1-0: Φοβερή μπαλιά Λοΐζου, Λέζιακς μοίρασε και Τσέποβιτς… «κάρφωσε»!

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Ο Tσέποβιτς στο 14′ ανοίγει το σκορ για την Ομόνοια κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα με κοντινή κεφαλιά.

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