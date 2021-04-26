ΒΙΝΤΕΟ το 0-1: Έστειλε την μπάλα στη λάθος εστία ο Βργκοτς

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Στο 39′ ο Βργκοτς άθελα του έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του, έπειτα από πλασέ του Ευτυχίδη και ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ ενάντια στην Ανόρθωση, στην αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής του α’ ομίλου.

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