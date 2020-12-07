ΒΙΝΤΕΟ το 0-1: Αδράνεια στην άμυνα ΑΠΟΕΛ και ο Λούφτνερ δεν συγχώρεσε!

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Ο Λούφτνερ στο 39′ ανοίγει το σκορ στο «αιώνιο» ντέρμπι για την Ομόνοια έπειτα από αδράνεια στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ, με σουτ από τη μικρή περιοχή.

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