ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τον δραματικό αγώνα Ερμής-Νέα Σαλαμίνα

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την Cablenet, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο “Αμμόχωστος” ανάμεσα στον Ερμή και τη Νέα Σαλαμίνα, για τη 2η αγωνιστική των πλέι-άουτ του Β΄ γκρουπ: