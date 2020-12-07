ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το «αιώνιο» ντέρμπι ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την Cablenet, τα στιγμιότυπα του “αιώνιου” ντέρμπι που διεξήχθη στο ΓΣΠ ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια, για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας: