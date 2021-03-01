ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το δραματικό ντέρμπι Ανόρθωση-Απόλλων

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την Cablenet, τα στιγμιότυπα του ντέρμπι που διεξήχθη στο “Αντώνης Παπαδόπουλος” ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Απόλλωνα, για την 1η αγωνιστική των πλέι-οφ: