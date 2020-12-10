ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του αγώνα PSV Αϊντχόφεν – Ομόνοια

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης (10/12) στο Philips Stadion ανάμεσα στην PSV Αϊντχόφεν και την Ομόνοια, για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ:

 