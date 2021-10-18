ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του αγώνα Αχυρώνας Λιοπετρίου-Ομόνοια Αραδίππου

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Themasports.com
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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο που ανέβασε η Ομόνοια Αραδίππου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα στιγμιότυπα από την χθεσινή ισοπαλία (1-1) της ομάδας με αντίπαλο τον Αχυρώνα Λιοπετρίου, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας:

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