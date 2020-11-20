ΒΙΝΤΕΟ: Τα στατιστικά του Ντιγκινί

|14:30
|ONE: INSIDE THE MATRIX 4
BOXING
|Cytavision Sports 7HD
|16:00
|Novak DJOKOVIC - Alexander ZVEREV
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|20:00
|STADE RENNAIS FC-FC G. DE BORDEAUX
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|20:15
|TJ S. N. VESELI - SABIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗ
EHF EUROPEAN CUP HANDBALL (2nd)
|Cablenet Sports 1HD
|21:00
|Άλμπα Βερολίνου-Ζενίτ Αγίας Πε/λης
Ευρωλίγκα
|Nova Sports 5
|21:45
|Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας
Ευρωλίγκα
|Nova Sports 1
|22:00
|AS MONACO - PARIS SAINT-GERMAIN
LIGUE 1
|Cablenet Sports 1HD
|22:00
|Daniil MEDVEDEV - Diego SCHWARTZMAN
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|22:00
|Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε
Ευρωλίγκα
|Nova Sports 2
|22:00
|Βαλένθια-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ευρωλίγκα
|Nova Sports 3
|22:00
|Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
Ευρωλίγκα
|Nova Sports 4