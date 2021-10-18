ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ της ομάδας K19 της Νέας Σαλαμίνας κόντρα στην Πάφο

Από
Themasports.com
-
0
16

Δείτε στο πιο κάτω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Νέα Σαλαμίνα, τα γκολ της ομάδας Κ19 των “ερυθρολεύκων”, από τη νίκη της με 4-1 επί της Πάφου (16/10):

To Cash Out επέστρεψε στον Stoiximan! Παίξε Τώρα Κυπριακό Πρωτάθλημα με Cash Out!