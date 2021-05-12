ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ, τα δύο χαμένα πέναλτι, τα δοκάρια και οι υπόλοιπες φάσεις από την ΜΑΤΣΑΡΑ Πάφος FC-Δόξα!

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την Cablenet, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο “Στέλιος Κυριακίδης” ανάμεσα στην Πάφος FC και τη Δόξα Κατωκοπιάς, για τη 10η αγωνιστική των πλέι-άουτ του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας:


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