ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του ντέρμπι ΑΕΚ-Ομόνοια

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την Primetel, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο “ΑΕΚ Αρένα” ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ομόνοια, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας:

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