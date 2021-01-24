ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα Νέα Σαλαμίνα – Απόλλων

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από τη Cytavision, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο “Αμμόχωστος” ανάμεσα στη Νέα Σαλαμίνα και τον Απόλλωνα, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας: