ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα ΑΠΟΕΛ-Ερμής

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την Cablenet, τα στιγμιότυπα  της αναμέτρησης που διεξήχθη στο ΓΣΠ ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Ερμή, για την τελευταία (14η) αγωνιστική των πλέι-άουτ του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας:


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