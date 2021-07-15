ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα ΑΕΚ-Απόλλων

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Δείτε τα στιγμιότυπα του φιλικού αγώνα που διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης (15/07) στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στην ΑΕΚ Αθηνών και τον Απόλλωνα: