ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το φιλικό ματς ΑΠΟΕΛ-Απόλλων

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Η Cablenet ανέβασε πριν από λίγο, βίντεο με τα στιγμιότυπα του προχθεσινού (14/08) αγώνα που διεξήχθη στο ΓΣΠ, ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα.

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