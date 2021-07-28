ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη φιλική τεσσάρα του ΑΠΟΕΛ στην Πιρίν

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την Cablenet, τα στιγμιότυπα του χθεσινού φιλικού αγώνα που διεξήχθη στο Πράβετς ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Πιρίν Βουλγαρίας: