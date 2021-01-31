ΒΙΝΤΕΟ: ΡΟΥΚΕΤΑ Βαλακάρι και… ΑΓΑΛΜΑ ο Μολ!

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Στο 56ο λεπτό του αγώνα στο “Στέλιος Κυριακίδης”, η Πάφος FC σκόραρε κόντρα στην ΑΕΚ με τρομερό μακρινό σουτ του Βαλακάρι, που ισοφάρισε σε 1-1!

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