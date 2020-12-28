ΒΙΝΤΕΟ: Ψυχρολουσία από το 1ο λεπτό για ΑΠΟΕΛ – Η ΓΚΟΛΑΡΑ του Μπαργκάν!

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Ο Μπαργκάν άνοιξε το σκορ για την Καρμιώτισσα από το πρώτο λεπτό κόντρα στον ΑΠΟΕΛ.

Δείτε το 0-1: 