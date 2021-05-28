ΒΙΝΤΕΟ: Προβάδισμα για τον ΑΠΟΕΛ επί του Ερμή, με σκόρερ τον Κατσαντώνη

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Στο 30ο λεπτό του αγώνα στο ΓΣΠ ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Ερμή, η ομάδα της Λευκωσίας άνοιξε το σκορ με σκόρερ τον Κατσαντώνη.

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