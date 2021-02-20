ΒΙΝΤΕΟ: Προβάδισμα από νωρίς για την Ανόρθωση με Αμπαρτζουμιάν!

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Μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα στο “Αντώνης Παπαδόπουλος” ανάμεσα στην Ανόρθωση και τη Δόξα, ο Αμπαρτζουμιάν με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, δίνοντας το προβάδισμα στην “Κυρία” με 1-0!

Δείτε το γκολ: