ΒΙΝΤΕΟ: Πλάνα από το νέο γήπεδο Λεμεσού στο Κολόσσι – Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εργασίες

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Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εργασίες στο νέο γήπεδο Λεμεσού στο Κολόσσι, όπως ενημερώνει ο επίσημος Απόλλωνας, ο οποίος δημοσίευσε και σχετικό βίντεο.

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