ΒΙΝΤΕΟ: Πανέμορφη κίνηση και ΓΚΟΛ ο Βάλπορτ – Την έστειλε στο… «γάμα»!

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Themasports.com
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Με ένα πανέμορφο τέρμα του Βάλπορτ στο 41′ ο Ερμής έφερε τα πάνω κάτω και έκανε το 2-1 κόντρα στην Καρμιώτισσα.

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