ΒΙΝΤΕΟ: Ωραία ομαδική ενέργεια – Δείτε πως άνοιξε το σκορ η Πάφος FC επί της ΑΕΛ

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Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας Πάφος FC – ΑΕΛ ο Φουρ ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους.

Δείτε το βίντεο με το γκολ: