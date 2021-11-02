ΒΙΝΤΕΟ: Ολόκληρη η συνέντευξη του Γκαουσού Φοφανά στην εκπομπή «Total Green»

Από
Themasports.com
-
0
59

Δείτε στο πιο κάτω βίντεο, ολόκληρη τη συνέντευξη του παραχώρησε στην εκπομπή «Total Green», ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, Γκαουσού Φοφανά:

To Cash Out επέστρεψε στον Stoiximan! Παίξε Τώρα Κυπριακό Πρωτάθλημα με Cash Out!