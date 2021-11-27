ΒΙΝΤΕΟ: Οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Άρης-Πάφος FC

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από τη Cytavision, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Τσίρειο ανάμεσα στον Άρη και την Πάφος FC, για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας:

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