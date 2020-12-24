ΒΙΝΤΕΟ: Οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα Ερμής – Εθνικός

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την Cablenet, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο “Αμμόχωστος” ανάμεσα στον Ερμή Αραδίππου και τον Εθνικό Άχνας, για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας: