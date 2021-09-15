ΒΙΝΤΕΟ: Οι φωνές του Σωφρόνη, το βλέμμα του Πρόδρομου και οι αντιδράσεις του κόσμου του ΑΠΟΕΛ

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο Τύπου του ΑΠΟΕΛ, την παρακάμερα του αγώνα για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό:

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