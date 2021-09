ΒΙΝΤΕΟ: Οι ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ των οπαδών της Γιουνάιτεντ στο άκουσμα του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Στους ρυθμούς της παρουσίας του Κριστιάνο Ρονάλντο στην 11άδα του αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Νιούκαστλ ζουν οι οπαδοί της πρώτης.

Έτσι όταν ακούστηκε το όνομα του Πορτογάλου σούπερσταρ από τα μεγάφωνα του «Ολντ Τράφορντ» ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

Δείτε το βίντεο:

“NUMBER SEVEN, CRISTIANO RONALDO!” 👑

The noise inside Old Trafford as Ronaldo’s name is announced in Manchester United’s starting XI 🤩 pic.twitter.com/fivRej0qs5

— Goal (@goal) September 11, 2021