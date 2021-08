ΒΙΝΤΕΟ: Ο Τζέικομπς διέκοψε τις live δηλώσεις του για να απαντήσει στο τηλέφωνο στον Ιταλό πρωθυπουργό

Ο Μαρσέλ Τζέικομπς ήταν ο μεγάλος νικητής στην κούρσα των 100μ., με τον Ιταλό αθλητή -γεννημένο στο Τέξας- να κάνει ευρωπαϊκό ρεκόρ με 9.80 και να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Τζέικομπς έγινε, όμως, πρωταγωνιστής και σε ένα φοβερό σκηνικό.

Στις καθιερωμένες δηλώσεις, και ενώ ο μεγάλος νικητής μιλούσε σε ζωντανή μετάδοση στους απεσταλμένους δημοσιογράφους στην Ιαπωνία, τον πλησίασε ο πρόεδρος της ιταλικής Ολυμπιακής επιτροπής, Κόνι Μαλαγκό, και του έδωσε το τηλέφωνο.

Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λοιπόν, ήταν ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, που έσπευσε να συγχαρεί τον αθλητή, ο οποίος και σταμάτησε απότομα τις δηλώσεις του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

The moment when Marcell Jacobs interview to Spanish radio is disrupted by Italian Olympic committee president handing him the phone saying “Italian prime minister Mario Draghi is holding on the line!” pic.twitter.com/vcdeIv3YBI

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 1, 2021