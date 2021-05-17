ΒΙΝΤΕΟ: Ο Ρουσιάς σκοράρει το 15ο του γκολ και… 3-0!

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Στο 51΄, ο Ερμής πέτυχε τρίτο γκολ απέναντι στην Καρμιώτισσα, με σκόρερ αυτή τη φορά τον Ρουσιά, ο οποίος πέτυχε το 15ο του γκολ στο πρωτάθλημα.

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