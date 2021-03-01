ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κβιλιτάια φέρνει το ματς στα ίσα από την άσπρη βούλα και… ΡΟΝΤΕΟ το ντέρμπι!

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Στο 78ο λεπτό του ντέρμπι στο “Αντώνης Παπαδόπουλος” ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Απόλλωνα, ο Κβιλιτάια ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι (το οποίο δόθηκε για χέρι του Ρομπέρζ μετά από εξέταση της φάσης στο VAR) και ισοφάρισε σε 2-2!

Δείτε το γκολ: