ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κάταριτς σημάδεψε σωστά και έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Ερμή

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Στο 42ο λεπτό, ο Κάταριτς σκόραρε μετά από μία… περιπετειώδη φάση και έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Ερμή (2-0) κόντρα στην Καρμιώτισσα.

Δείτε το γκολ: