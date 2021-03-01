ΒΙΝΤΕΟ: Μπίσεσβαρ – Πίττας – Ντιγκινί και… καλησπέρα με γκολ!

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Με γκολ του Νικολά Ντιγκινί στο 10ο λεπτό ο Απόλλωνας προηγήθηκε με 1-0 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση στο «Παπαδόπουλος».

Δείτε το γκολ: