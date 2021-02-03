ΒΙΝΤΕΟ με την… συνταγή για την επίτευξη ενός γκολ!

Από
Themasports.com
-
0
14

Το γραφείο Τύπου της Ανόρθωσης, ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη… συνταγή για την επίτευξη ενός γκολ!

Δείτε το: