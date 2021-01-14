ΒΙΝΤΕΟ με στιγμές από το νέο απόκτημα της Ανόρθωσης

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο που δημοσίευσε η επίσημη Ανόρθωση, στιγμές από την καριέρα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της “Κυρίας”, Αζέρ Μπουσούλατζιτς: