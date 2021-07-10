ΒΙΝΤΕΟ με δηλώσεις Μιξ: «Με καλύπτει πλήρως η Ομόνοια – Ομάδα που κέρδισε δύο φορές το πρωτάθλημα στη σειρά»

Από
Themasports.com
-
0
80

Η Ομόνοια δημοσίευσε δηλώσεις του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας, Μιξ Ντίσκερουντ, στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο: