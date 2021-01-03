ΒΙΝΤΕΟ: Η εκτέλεση του Παπουλή από τα 11 βήματα για το 0-1 στην Αρένα!

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Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παπουλή στο 17΄ η Ομόνοια προηγήθηκε με 1-0 της ΑΕΚ μέσα στην Αρένα.

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