ΒΙΝΤΕΟ: Η δυναμική παρουσία του πράσινου λαού στο Τσίρειο

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Το γραφείο Τύπου της Ομόνοιας, ανάρτησε βίντεο με πλάνα από τη δυναμική παρουσία του κόσμου της ομάδας στη Δυτική κερκίδα του Τσιρείου, στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΛ.

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