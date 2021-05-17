ΒΙΝΤΕΟ: Η αποθέωση των Ομονοιατών στους πρωταθλητές

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Η Ομόνοια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αποθέωση των παικτών και τον συντελεστών του τριφυλλιού, από τον κόσμο της ομάδας, για την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος.

Το βίντεο: 