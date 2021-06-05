ΒΙΝΤΕΟ: Η αναχώρηση της Εθνική Κύπρου για Ουκρανία

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Themasports.com
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Η ΚΟΠ ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την αναχώρηση της Εθνικής Κύπρου για την Ουκρανία ενόψει του δεύτερου φιλικού αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας.

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