ΒΙΝΤΕΟ: Έξω φρενών ο Κλοπ – Χαμός στο ημίχρονο με τσαμπουκάδες στο Λίβερπουλ-Μπέρνλι!

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ο Φαμπίνιο κλώτσησε παίκτη των φιλοξενούμενων πάνω στη διεκδίκηση και «άναψαν» τα αίματα.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Σον Ντάις και παραλίγο να… πιαστούν στα χέρια, κατά την είσοδο τους στα αποδυτήρια, ανταλλάζοντας κάποιες… κουβέντες.

Στον αγωνιστικό χώρο, οι πιο ψύχραιμοι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να «κατευνάσουν τα πνεύματα».

Δείτε τι έγινε:

It’s all kicking off at half-time between Liverpool & Burnley 👀 pic.twitter.com/Xk7e4eW2Q4

— Football Daily (@footballdaily) January 21, 2021