ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι «ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕ» την άμυνα της Καρμιώτισσας ο Τολεμές!

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Themasports.com
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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την PrimeTel, το γκολ του Φλόριαν Τολεμές στο 88΄, με το οποίο η ΑΕΚ πήρε μία δύσκολη νίκη επί της Καρμιώτισσας με 1-0: