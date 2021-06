ΒΙΝΤΕΟ: Εκπληκτική γκολάρα από Μέσι με απευθείας φάουλ, ξεπέρασε τον Κριστιάνο

Ο άσος της Μπαρτσελόνα εκτέλεσε εκπληκτικά ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή και παρά την προσπάθεια του γκολκίπερ της Χιλής, ήταν αδύνατον να αποκρούσει, με την μπάλα να πηγαίνει στο βάθος της εστίας του για το 1-0 στο 34ο λεπτό.

Με αυτό το γκολ με απευθείας φάουλ ο Μέσι έφτασε τα 57, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει 56 όσον αφορά τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές.

The best angle of Messi’s goal 😍 pic.twitter.com/g6xJQjBaXC

📊| Lionel Messi now has the most free kick goals (57) among currently active players, going past Cristiano Ronaldo (56). pic.twitter.com/sfAAN9bZqV

