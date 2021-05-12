ΒΙΝΤΕΟ: Δοκάρι ο Μπεριγκό, αλλά ο Βα σημάδεψε σωστά και… 1-0!

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Στο 16ο λεπτό του αγώνα στο “Στέλιος Κυριακίδης” ανάμεσα στην Πάφος FC και τη Δόξα Κατωκοπιάς, ο Βα σκόραρε από κοντά, μετά από προβολή του Μπεριγκό που κατέληξε στο δοκάρι, δίνοντας προβάδισμα στην Παφιακή ομάδα με 1-0.

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