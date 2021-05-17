ΒΙΝΤΕΟ: Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Κάταριτς και 4-0

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Κάνει ότι θέλει ο Ερμής απέναντι στην Καρμιώτισσα και στο 60΄ ο Κάταριτς σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του γκολ, γράφοντας το 4-0.

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