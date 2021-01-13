ΒΙΝΤΕΟ: Χαμός μέσα σε ενα λεπτό στο ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ – Γκολ ο Τρίσκο, γκολ και ο Κλωναρίδης!

Από
Themasports.com
-
0
137

Ο Τρισκόφσκι στο 59′  άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο εξ αναβολής παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής κόντρα ΑΠΟΕΛ, με τους γαλαζοκίτρινους, να ισοφαρίζουν στην αμέσως επόμενη φάση, στο 60′ με σουτ του Κλωναρίδη.

Δείτε τα γκολ: 