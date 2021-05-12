ΒΙΝΤΕΟ: Ασίστ του Βα για τον Τόρες και ξανά προβάδισμα για την Πάφο!

Από
Themasports.com
-
0
14

Στο 56ο λεπτό του αγώνα στο “Στέλιος Κυριακίδης” ανάμεσα στην Πάφος FC και τη Δόξα, ο Τόρες έγραψε το 2-1 μετά από ασίστ του Βα με κεφαλιά.

Δείτε το γκολ: