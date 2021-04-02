ΒΙΝΤΕΟ Απόλλωνα με το νέο γήπεδο Λεμεσού και «δυνατό» μήνυμα

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Themasports.com
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O Aπόλλωνας ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, από το νέο γήπεδο της Λεμεσού γράφοντας: «Xτζίνοντας τα θεμέλια για μια νέα εποχή».

 

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