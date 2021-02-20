ΒΙΝΤΕΟ από το ζέσταμα της «Κυρίας» πριν τη σέντρα

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Themasports.com
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Δείτε το βίντεο που ανέβασε το γραφείο Τύπου της Ανόρθωσης από το ζέσταμα της ομάδας της Αμμοχώστου, πριν από την έναρξη του αγώνα με τη Δόξα: